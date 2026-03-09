Yeşilay\'dan Eskişehir\'de İftar Programı

Yeşilay Eskişehir Şubesince kentte iftar programları gerçekleştirildi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler çerçevesinde Yeşilay üyeleri ve gönüllüleri iftar programında bir araya geldi.

Şehit İsmail Daler Uygulamalı Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen programda, "Sen de Yeşilaycısın" çağrısıyla Yeşilay gönüllüleri ve üyeleri buluştu.

Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtların da kalan öğrenciler için de iftar programı düzenlendi.

Programa katılan Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci, öğrencilerle sohbet ederek etkinlik kapsamında ikram edilen şerbet, macun ve pamuk şeker dağıtımına eşlik etti.

Etkinlikler kapsamında ayrıca öğrenci yurdunda "Sokak Kedisi Bob" filmi izlenildi.