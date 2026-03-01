Yeşilay Haftası'nda Sağlıklı Yaşam Vurgusu - Son Dakika
Yeşilay Haftası'nda Sağlıklı Yaşam Vurgusu

01.03.2026 15:05
Kaymakam Topsakaloğlu, Yeşilay Haftası dolayısıyla sağlıklı yaşam çağrısında bulundu.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Yeşilay Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Topsakaloğlu, mesajında, 106 yıl önce temelleri atılan Yeşilayın, bugün ülkenin en köklü ve güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olarak insan sağlığını koruma görevini başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

Yeşilayın öncülüğünde alkol, tütün, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığına karşı mücadele verildiğini kaydeden Topsakaloğlu, "Tüm vatandaşlarımızı sağlıklı yaşam konusunda duyarlı olmaya davet ediyor, Yeşilay Haftası'nın toplumumuzda farkındalığı artırmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

