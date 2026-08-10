Yeşilay Hatay\'dan Vali\'ye Ziyaret

Yeşilay Hatay Şube Başkanı Ömer Bilgin, Vali Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre Masatlı, göreve yeni başlayan Bilgin ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Bilgin, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri projeler hakkında Masatlı'ya bilgi verdi.

Masatlı da Bilgin'e yeni görevinde başarılar diledi.