Yeşilay Hatay Şubesi, Defne\'de üyeler ve öğrencilerle doğa yürüyüşünde buluştu

Yeşilay Hatay Şubesi, Defne'de üyeler ve öğrencilerle doğa yürüyüşünde buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hatay Şubesi, Defne ilçesinde doğa yürüyüşü düzenledi. Yeşilay üyeleri ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte Ballıöz mevkisinde yürüyüş yapıldı, Şube Başkanı Ömer Bilgin katılımcılara Yeşilay'ın çalışmalarını anlattı.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hatay Şubesince Defne ilçesinde doğa yürüyüşü organize edildi.
Etkinliğe katılan Yeşilay üyeleri ve öğrenciler, Ballıöz mevkisinde yürüyüş yaptı.
Yeşilay Şube Başkanı Ömer Bilgin, katılımcılara, Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?