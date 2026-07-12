Yeşilay\'ın Akdeniz Toplantısı Antalya\'da Yapıldı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından Antalya'da düzenlenen Akdeniz Bölge İstişare Toplantısı'nda, şubeler arası iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak projeler ve gelecek dönem çalışmaları ele alındı.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Samet Koca, Şube Operasyonları Müdür Yardımcısı Taner Çiçek, Akdeniz Bölge Koordinatör Personeli Fatih Demir ile Antalya, Burdur, Isparta ve Konya şube başkanları, yönetim kurulu, kadın ve gençlik komisyonu üyeleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Samet Koca, bölgesel istişare toplantılarının şubeler arasındaki iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesine önemli katkı sağladığını söyledi.

Sahadaki tecrübelerin paylaşılmasının önemine dikkati çeken Koca, "Şubelerimizin sahadaki tecrübelerini paylaşması ve ortak projeler geliştirmesi, Yeşilay'ın hizmet kapasitesini daha da artıracaktır. Amacımız, toplumun her kesimine daha etkin ulaşarak koruyucu ve önleyici çalışmaları güçlendirmektir." dedi.

Antalya Yeşilay Şube Başkanı Osman Zeki Özcan da Antalya'nın toplantıya ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Toplantıda bölgesel faaliyetlerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirten Özcan, "Akdeniz Bölgesi'ndeki şubelerimizle yürüttüğümüz istişareler sayesinde önümüzdeki döneme ilişkin ortak yol haritamızı oluşturduk. Güçlü koordinasyon ve iş birliğiyle bağımlılıkla mücadelede daha etkili çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.