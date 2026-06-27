Yeşilay'ın Bağımlılıkla Mücadele Faaliyetleri - Son Dakika
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Yeşilay'ın Bağımlılıkla Mücadele Faaliyetleri

Yeşilay\'ın Bağımlılıkla Mücadele Faaliyetleri
27.06.2026 13:55
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Yeşilay Şanlıurfa, bağımlılıkla mücadele çalışmalarını basın mensuplarıyla değerlendirdi.

Yeşilay Şanlıurfa Şubesince bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve etkinlikler değerlendirildi.

Karaköprü'de bir otelde kentte görev yapan basın mensuplarının katılımıyla düzenlenen buluşmada konuşan Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, yapılan çalışmalar ve etkinlikleri anlattı.

Eğitimden spora, farkındalık çalışmalarından sosyal projelere kadar birçok alanda önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade eden Çiftçi, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Özellikle çocuklar ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına büyük önem verdiklerini aktaran Çiftçi, bağımlılıkla mücadelede destek veren tüm kurumlara, gönüllülere ve basın mensuplarına teşekkür ederek, toplumun her kesimini Yeşilayın çalışmalarına destek olmaya davet etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Aziz Çiftçi, Şanlıurfa, Sağlık, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay'ın Bağımlılıkla Mücadele Faaliyetleri - Son Dakika

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