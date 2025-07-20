Yeşilay'ın Yeni Temsilcisi Vahit Hamdi Öz

Yeşilay'ın Akseki temsilciliği görevine Vahit Hamdi Öz atandı.

Önceki temsilci Recep Baltacı'dan görevine devralan Öz, yaptığı açıklamada, Yeşilay gibi köklü ve saygın bir kurumun çatısı altında görev yapmaktan büyük onur duyduğunu belirtti.

Özellikle gençlere yönelik farkındalık çalışmalarını artırmayı hedeflediklerini ifade eden Öz, "Yeşilay'ın temel misyonu, insanımızı bağımlılıklardan korumak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmaktır. Akseki'de bu mücadeleyi daha da güçlendirmek için elimden geleni yapacağım. Özellikle okullarda gençlerimizle birebir temas kurarak, zararlı alışkanlıklar konusunda bilinç kazandırmaya yönelik etkinlikler düzenleyeceğiz."diye konuştu.

Öz, Yeşilay Antalya Şube Başkanı Osman Zeki Özcan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbel, Müftü Vehbi Özkar ve AK Parti Akseki İlçe Başkanı Halis Gündoğdu'yu makamlarında ziyaret etti.