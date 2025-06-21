Yeşilay Kadın Komisyonu Kahvaltıda Buluştu

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi Kadın Komisyonu üyeleri kahvaltı programında bir araya geldi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen programa, Vali Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Nur Şıldak, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın eşi Fethiye Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi ile protokol üyelerinin eşleri ve Yeşilay Şanlıurfa Şubesi Kadın Komisyonu üyeleri katıldı.

Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı İsmail Güneş, programın çok verimli geçtiğini belirterek, "Tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ev sahipliğinden ve Yeşilaya olan sürekli desteklerinden dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a da ayrıca çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.