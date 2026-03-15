Yeşilay Kütahya Şubesi\'nde Yeni Başkan

Yeşilay Cemiyeti Kütahya Şubesi'nde düzenlenen olağanüstü genel kurulda başkanlığa Necmettin Kuru seçildi.

30 Ağustos Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasında gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Faaliyet ve denetim kurulu raporlarının ibrazının ardından tek listeyle gidilen seçimde, delegelerin güvenoyunu alan Necmettin Kuru, şube başkanlığı görevine getirildi.

Seçim sonrası katılımcılara hitap eden Kuru, Yeşilay'ın sadece bir sivil toplum kuruluşu değil, bir "yaşatma ideali" olduğunu vurguladı.

Görevi bir bayrak yarışı olarak nitelendiren Kuru, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada sadece bir görev değişimi için değil, şehrimizin geleceğini ve gençlerimizin sağlığını koruma sözümüzü tazelemek için toplandık. Şahsıma gösterilen bu teveccüh, omuzlarımıza yüklenmiş kutsal bir sorumluluktur. Bizler, bağımlılıkla mücadelede sadece yasaklayan değil, yaşatan bir anlayışı temsil ediyoruz."

Başkan Kuru, Kütahya'da hayata geçirecekleri yeni çalışma modelinin "Sahada Aktif Yeşilay", "YEDAM ile Tam Destek" ve "Gönüllülük Seferberliği" olmak üzere üç ana başlık üzerine kurulacağını belirtti.

Özellikle makamda oturan değil okulda, mahallede ve spor sahalarında gençlerin yanında olan bir yönetim sergileyeceklerini kaydeden Kuru, şunları aktardı:

"Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz (YEDAM) aracılığıyla bağımlı bireylere ve ailelerine profesyonel rehabilitasyon desteğini en üst seviyeye çıkaracağız. Şehrimizdeki her bir ferdin 'bağımlılıkla mücadelede ben de varım' demesi için gönüllü ağımızı devasa bir harekete dönüştüreceğiz."

Mücadele alanlarının sadece madde bağımlılığı ile sınırlı kalmayacağını ifade eden Kuru, günümüzün en büyük tehditlerinden biri olan teknoloji bağımlılığına karşı da kararlı bir duruş sergileyeceklerini sözlerine ekledi.