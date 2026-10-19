Yeşilay Tekirdağ başkanlığını Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan devraldı - Son Dakika
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Yeşilay Tekirdağ başkanlığını Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan devraldı

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Genel Merkez Üst Kuruluna seçilen Zafer Soykırlı, Yeşilay Tekirdağ Başkanlığı görevini Hüseyin Erdoğan'a devretti. Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan, şubedeki genel kurulun ardından başkanlığı üstlendi; Soykırlı yeni görevinde Yeşilay çalışmalarına katkı sunmayı sürdürecek.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tekirdağ Şube Başkanlığı görevini yürüten Zafer Soykırlı, Genel Merkez Üst Kuruluna seçilmesinin ardından görevini Hüseyin Erdoğan'a devretti.

Yeşilay Tekirdağ Şubesinde gerçekleştirilen genel kurulun ardından Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan şube başkanlığı görevini üstlendi.

Yaklaşık 11 yıldır Yeşilay teşkilatında çeşitli görevlerde bulunan Soykırlı, 2020'de başladığı şube başkanlığı görevini 6 yılı aşkın süredir yürütüyordu.

Soykırlı'nın görev süresinde bağımlılıkla mücadele çalışmalarının yaygınlaştırılması, gönüllülük faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kamu kurumlarıyla işbirliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu dönemde Süleymanpaşa ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde kurulması planlanan Yeşilay Kampüsü projesi için de çalışmalar yürütüldü.

Kampüste Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), kapalı spor salonu, kafe ve etkinlik alanlarının bulunması planlanıyor.

Genel Merkez Üst Kuruluna seçilen Soykırlı, yeni görevinde Yeşilay'ın çalışmalarına katkı sunmayı sürdürecek.

Soykırlı, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı yönetim kurulu üyelerine, gönüllülere ve destek veren kurumlara teşekkür ederek, yeni başkan Hüseyin Erdoğan'a başarı diledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yeşilay Tekirdağ başkanlığını Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan devraldı - Son Dakika
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