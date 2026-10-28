Yeşilay ve TFF, Samsun\'da futbol akademilerinde bağımlılık eğitimlerini planlıyor

Yeşilay ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında yapılan işbirliği kapsamında, Samsun'da futbol akademilerine yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin planlanması amacıyla ziyaret gerçekleştirildi.

Yeşilay Samsun Şubesi ve Samsun Yeşilay Spor Kulübü yönetimi tarafından Samsunspor Akademi ile Samsun Yabancılar Pazarı Spor Akademisi ziyaret edildi.

Ziyaretlerde gelişim ligi takımlarında mücadele eden genç sporculara yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin planlanması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Genç sporcuların bağımlılıklara karşı bilinçlendirilmesi ve sporun koruyucu gücünden yararlanılmasının hedeflendiği görüşmelerde, eğitimlerin uygulanmasına ilişkin değerlendirme yapıldı.

Yeşilay yetkilileri, ziyaretler kapsamında gösterdikleri misafirperverlik dolayısıyla akademilerin yöneticilerine teşekkür etti.