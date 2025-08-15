Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi'nin, Tepebaşı Gençlik Merkezi işbirliğiyle düzenlediği "Yeşilay Yaz Okulu" etkinlikleri başladı.

Yeşilay Eskişehir Şubesi'nden yapılan açıklamada, etkinliklerde, Yeşilayın çalışmalarıyla bağımlılıklardan uzak, sağlıklı yaşamın öneminin anlatıldığı bildirildi.

Gençlik ve Kadın Komisyonu gönüllülerinin gün boyu katılımcılarla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiği programda, Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ertaş ve Gençlik Komisyonu Başkanı Büşra Aleyna Okur'un konuşma yaptığı belirtildi.

Programın ikinci gününde, Yeşilay Eskişehir Şubesi Sorumlusu Buğra Elvan'ın çocuklarla eğlenceli ve öğretici yaratıcı drama çalışmaları gerçekleştirdiği, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tepebaşı Gençlik Merkezi'nin destekleriyle atölye çalışmaları, oyunlar ve spor etkinlikleri düzenlendiği ifade edildi.

Üçüncü günde ise Dökmeci, öğrencilere bağımlılıklardan uzak yaşamanın önemini anlattı.

Program kapsamında atölye çalışmaları gerçekleştirildiği ve öğrencilere çeşitli hediyeler verildiği kaydedildi.