Yeşilay Yetenek Yarışması Ödül Töreni Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşilay Yetenek Yarışması Ödül Töreni Yapıldı

Yeşilay Yetenek Yarışması Ödül Töreni Yapıldı
15.05.2026 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay, 14. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması'nda ödülleri sahiplerine sundu.

Yeşilayın bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu.

Milli Eğitim Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'in ev sahipliğinde Sepetçiler Kasrı'nda düzenlendi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, buradaki konuşmasında, Bakanlık olarak paydaşlarıyla olan işbirliklerinin çok yönlü ve köklü olmasını önemsediklerini belirtti.

Demirli, Yeşilay gibi kadim ve milletin bağımsızlığı için mücadele etmiş kurum ve kuruluşların eğitim sistemi içinde başta çocukların üstün yararı için işbirliği yapmasını ve bağımlılıkla mücadele safhasında yer almasını önemli bulduklarını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ruh ve beden bütünlüğünü önceleyen programlar, ders kitapları, içerikler, projeler ve etkinlikler hayata geçirdiklerini anlatan Demirli, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimize katkı sağlayacak her türlü işbirliğini ve ailelerimiz başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarını bir bütün halinde gördüğümüzü ifade etmek isteriz. Öğrencilerin bir yanda çağın gerektirdiği yetkinlikleri elde etmelerini sağlamak, diğer yandan da öğrencilere milli ve manevi değerleri kazandırmak için yapmış olduğumuz bu değişiklikle bir paradigma dönüşümü yaşandı. Burada da çağın görünür ve görünmez tüm hastalıklarını ya da sıkıntılarını giderecek bir şekilde çocuklarımıza erken yaştan itibaren bilgi, beceri, tutum, davranış ve duygusal bakış açısı geliştirmemiz son derece önemli."

Demirli, yarışmaya 70 binden fazla öğrencinin katıldığını aktararak, "2026 Bağımsızlık Yılı ilanından sonra inanıyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sene yoğun, çeşitli ve derin işbirlikleriyle Yeşilayın çalışmalarına hem zemin oluşturma hem de katkı sağlama bağlamında çok ciddi çalışmalara imza atacağız." dedi.

"Bağımlılığa yenilmediğimizi, yenilmeyeceğimizi göstermek için çok nedenimiz var"

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç de Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak dünyadaki bütün olumsuz hikayelere ve propagandalara rağmen hayallerinin, umutlarının, heyecanlarının ve ümitlerinin olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 81 ilindeki 120 şube, 188 Genç Yeşilay Kulübü ve 65 Spor Kulübü ile gece gündüz çocuklar ve gençler başta olmak üzere her insanı bağımlılıktan korumak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Dinç, 81 ilde faaliyet gösteren Yeşilay Danışmanlık Merkezleri ile bağımlılara ücretsiz, gizlilik esaslı ve ulaşılabilir destek verdiklerini kaydetti.

Dinç, bu merkezlerle şimdiye kadar 100 bin kişiyi bağımlıklardan kurtardıklarını aktararak, "Yüz akımız bir projeyi devletimizin desteği, milletimizin güveniyle yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz ki bağımlılık bir insanın başına gelebilecek en kötü şeydir. Bağımlılık bir toplumun başına gelebilecek en talihsiz, en acı gerçektir." ifadelerini kullandı.

Dünyada büyük bir bağımlılık dalgası yaşandığına ve toplumların bağımlılıkla mücadelede zorlu bir süreçten geçtiğine işaret eden Dinç, alkol, sigara, uyuşturucu, kumar ve dijital bağımlılıklara değindi.

Dinç, cemiyet olarak iki büyük hassasiyetleri olduğunu dile getirerek, "Yaptığımız her çalışmayı muhakkak akademik temelde ama sahanın gerçekliğinden kopmadan yürütüyoruz. 81 ilde, dünyadaki gerçeklerin, gelişmelerin de farkında olarak yaptığımız çalışmalar bize şunu açık ve net gösteriyor ki Türkiye bağımlılıkla alakalı savaşını kaybetmiş ülkelerden değildir. Türkiye'de geri dönüşü olmayan bir noktada değiliz. Bağımlılığa yenilmediğimizi, yenilmeyeceğimizi cümle aleme göstermek için çok nedenimiz var." diye konuştu.

Yarışmaya ilkokul, ortaokul ve liselerden 77 bin 515 başvuru olduğunu ifade eden Dinç, "Bugün bütün umutlarımızın, heyecanlarımızın, hayallerimizin yanında 77 bin yeni umudumuz, heyecanımız var. Çocuklarımız, gençlerimiz, dert etmiş, emek vermiş, gayret göstermiş ve o gayretleri esere dönüştürmüşler, başvurmuşlar. Bunları kutlamak, tebrik etmek, ödüllendirmek için bir aradayız. 77 bin 515 yeni umutla, heyecanla çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Yarışmada dereceye girenlere para ödülü verildi

Yeşilay Osmaniye Çocuk Korosu'nun mini konser verdiği törene, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen ve Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun ile Yeşilay gönüllüleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından yarışmanın "görsel" ve "edebi" kategorilerinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine birinci, ikinci ve üçüncülük ödülleri takdim edildi.

Öğrenciler sahneye aileleri, öğretmenleri ve katıldıkları illerin Yeşilay şube müdürleri ile birlikte davet edildi.

Yarışmada birincilere 40, ikincilere 30, üçüncülere ise 25'er bin lira para ödülü ve plaket verilirken, ödül kazanan öğrencilerin öğretmenlerine ve yarışmanın jürisine de plaket takdim edildi.

Toplu fotoğraf çekimiyle sona eren törenin ardından, öğrenciler çeşitli ikramların yapıldığı oyun alanlarında vakit geçirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay Yetenek Yarışması Ödül Töreni Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üzümden önce yaprağı kazandırdı: Kapış kapış gidiyor Üzümden önce yaprağı kazandırdı: Kapış kapış gidiyor
Kansere çare ararken trafik kazasında eşiyle birlikte hayatını kaybetti Kansere çare ararken trafik kazasında eşiyle birlikte hayatını kaybetti
Ali Koç ve Rahmi Koç, CHP lideri Özgür Özel’i ziyaret etti Ali Koç ve Rahmi Koç, CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret etti
Hantavirüsten sonra bu kez norovirüs alarmı: Bin 700 yolcu karantinaya alındı Hantavirüsten sonra bu kez norovirüs alarmı: Bin 700 yolcu karantinaya alındı
Mide bulandıran görüntü Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi Mide bulandıran görüntü! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada 15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
Sokaklara akın ettiler Festivalde sınırları aşan görüntü Sokaklara akın ettiler! Festivalde sınırları aşan görüntü

17:48
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye olay gönderme
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme
17:28
Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda
Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda
17:10
İsrail’e yönelik tepki paylaşımlarından dolayı Yaşar İpek’e 3 yıl hapis
İsrail'e yönelik tepki paylaşımlarından dolayı Yaşar İpek'e 3 yıl hapis
16:51
Galatasaray’da şampiyonluk kutlaması başladı Torreira ve Yunus’tan dikkat çeken pankart
Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması başladı! Torreira ve Yunus'tan dikkat çeken pankart
16:45
Manavgat Belediyesi’ne yolsuzluk davasında karar Niyazi Nefi Kara’ya 46 yıl hapis verildi
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi
16:40
Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne damga vuran poz
Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne damga vuran poz
16:04
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 18:02:44. #7.12#
SON DAKİKA: Yeşilay Yetenek Yarışması Ödül Töreni Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.