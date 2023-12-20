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SİNEGED, Türk Sinemasının 109. Yılına Özel Ödül Töreni Düzenledi - Son Dakika
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SİNEGED, Türk Sinemasının 109. Yılına Özel Ödül Töreni Düzenledi

İstanbul Sinema Geliştirme ve Tanıtma Derneği (SİNEGED), Türk sinemasının 109. yılı onuruna düzenlenen ödül töreninde Yeşilçam'ın unutulmaz isimleriyle genç oyuncular bir araya geldi. Törende Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, sinemanın önemine vurgu yaparak yeni nesil sanatçıların da görevlerini sürdüreceğine inandığını belirtti. Törende birçok ünlü isim ödüle layık görüldü ve vefat etmiş oyuncular anıldı.

SİNEGED, Türk Sinemasının 109. Yılına Özel Ödül Töreni Düzenledi
20.12.2023 - 00:31,  Güncelleme: 00:36
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İstanbul Sinema Geliştirme ve Tanıtma Derneği (SİNEGED), Türk sinemasının 109. yılı onuruna "Yeşilçam'dan Bugüne Türk Sineması" ödül töreni düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen törende Yeşilçam'ın unutulmaz isimleriyle Türk sinemasının genç oyuncuları bir araya geldi.

Törene katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu'nun kültür ve sanatın merkezi olduğunu vurgulayarak, "Sinemamızın 109. yılını kutlarken bu tören ile büyük bir vefa gösteren Hakan ve Nur Türkşen'e teşekkür ediyorum. Yeşilçam'ın duayen isimlerini anıyoruz ama arkadan gelip bu bayrağı devralan yeni nesil sanatçılarımızın da Cumhuriyetimizin 100. yılında bu görevi hakkıyla devam ettireceğine inanıyorum." dedi.

Son günlerde çok fazla ödül törenine katıldığının altını çizen Yıldız, "Dilerim festivallerde ödül alan saygıdeğer sanatçılarımız, insani ve vicdani bir duyarlılığı, üstün sanatçı duyarlılığıyla birleştirir ve gözümüzün önünde cereyan eden, Gazze'de katledilen çocukların hikayesini mutlaka paylaşırlar. İsrail'in terörü lanetlenmeli. Sanatçılar buna ses çıkaracaktır inanıyorum. Sanatın gücü işte şimdi ortaya çıkmalı diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Biz yapmasak başkaları yapacaktı"

SİNEGED Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Türkşen de ödül töreninin bu yıl altıncısını düzenlediklerini belirterek, "Hepimizin çocukluğundan bugüne hayatımızda büyük izi olan Türk sinemasını ve bu değerli sektöre ömrünü adamış oyuncularımızı bu vesileyle kutlamak ve bir arada olmak çok değerli. Oyuncusundan yönetmenine, yapımcısından set işçisine sektörün her bir ferdine emeklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Her yıl artarak daha geniş kitlelere ulaşan, sinema aşkıyla yapılan törenimize ilginiz ve katılımınız için teşekkür ederim." diye konuştu.

Usta oyuncu Zihni Göktay ise sinema ve dizileri meşhur olmak için yapmadıklarına dikkati çekerek, "Tiyatro her zaman bize ekmek parasını verdi ama köfte ve kıyma parasını vermedi. Onun için tiyatro dışında da gittik oynadık. Çocuklarımızın okul masrafını, odun kömür masrafını sinema, televizyon ve radyonun getirdiği paralarla yaptık. Pişman mıyım? Değilim. Biz yapmasak başkaları yapacaktı. Genç oyuncularımıza, usta çırak meselesine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Gecede Tamer Karadağlı, Aslı Bekiroğlu, Naz Elmas, Hasan Can Kaya, Necati Akpınar, İlker Aksum, Gökhan Mete, Cengiz Küçükayvaz, Mahsun Kırmızıgül, Keremcem, Cemal Hünal, Birol Güven, Şenol Sönmez, Vural Çelik, İdris Üstün, Orhan Oğuz, Devrim Evin, Tuğba Melis Türk, Hikmet Körmükçü ve Tahsin Taşkın ödüle layık görüldü.

Yeşilçam şarkılarının da seslendirildiği törende, vefat etmiş usta oyuncuların isimleri ekrana yansıtılarak yad edildi.

Kaynak: AA
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Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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