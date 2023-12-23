 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yeşilçam'ın jönü Kandıra tarihini bu müzede topladı: '65 milyon yıllık fosiller bulunuyor' - Son Dakika
Üye Girişi

Yeşilçam'ın jönü Kandıra tarihini bu müzede topladı: '65 milyon yıllık fosiller bulunuyor'

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Sertan Acar, Kandıra tarihini yaşattığı müzesinde 65 milyon yıllık fosillerin yanı sıra birçok değerli parçayı sergiliyor. Müze, Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Öğrencileri için de bir okul görevi görüyor.

Yeşilçam\'ın jönü Kandıra tarihini bu müzede topladı: \'65 milyon yıllık fosiller bulunuyor\'
23.12.2023 - 21:42,
Abone Ol

Yeşilçam'ın jönü Kandıra tarihini bu müzede topladı: "65 milyon yıllık fosiller bulunuyor"

KOCAELİ - Yeşilçam'ın yakışıklı jönü olarak bilinen Sertan Acar, birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Kandıra tarihini otelinde açtığı müzede yaşatıyor. Tarih kokan müzede 65 milyon yıllık fosillerin yanı sıra birçok değerli parça bulunuyor.

1970'li yıllarda Cüneyt Arkın, Yıldız Kenter gibi usta isimlerle birlikte rol alma fırsatı bulan Yeşilçam'ın Yakışıklı jönü Sertan Acar, yaklaşık 8 filmde oynadıktan sonra hayali olan hekimliği yapabilmek için kariyerinin en parlak döneminde sinemayı bıraktı. Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kerpe'de 41 yıldır yaşayan Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Sertan Acar, otelinin bir kısmını müzeye dönüştürdü. Kendisinin yanı sıra balıkçıların ağlarına takılan ve tarladan çalışan köylülerin bulduğu tarihi eserler de bu müzede sergileniyor. Tarih kokan müzede Kandıra'nın her dönemine ait tarihi eser bulmak mümkün. Yaklaşık 65 milyon yıllık deniz kestanesi ve salyangoz fosillerin bulunduğu müze, Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Öğrencileri için adeta bir okul görevi görüyor.

"300 eser var"

Kerpe'nin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyleyen Sertan Acar, "Aslında hekimimim, doktorluğu bıraktıktan sonra Kerpe'de bir otel açtım. Bu otelimde küçük bir müzem var. Burada Kerpe'nin, Britanya'dan başlayan Eski Roma ve Osmanlı döneminde kadar uzayan tarihindeki eserleri topladım. Kocaeli Müze Müdürlüğüne bağlıyım, Kültür Bakanlığından da izin aldım. Bu tarihi eserlere sahip çıkıyorum. Eskiden beri tüm Kerpe ile bağlantısı olduğu için balıkçısı, köylüsü hepsi beni tanıyor benim de bunları kaybetmeyeceğimi biliyorlar herkes elinde neyi varsa getirdiler. Bende bunları müzeye işlettim, muhafazaya da aldım. 300 eser var amfora, Osmanlı bibloları, Eski Roma ve Bizans tabakları, kaplar, kandiller var. Bütün eserlerin hepsi Kerpe'den. Bir kısmı denizde balıkçıların trol ağlarına takıldı ve öyle aldık" dedi.

"Öğrenci ve öğretim görevlileri gelip inceliyor, tez hazırlıyor"

Müzenin arkeoloji öğrencileri için bir okul haline geldiğini söyleyen Acar, "Kocaeli Üniversitesi'nden öğrenciler ve öğretim görevlileri gelip inceliyorlar. Tez hazırlayıp çalışmalar yapıyorlar. Burada fosillerimiz de var, 60-65 milyon yıl önce Kandıra'nın en yüksek yerleri denizmiş, o dağlardan çıkan deniz kestanesi ve salyangoz fosilleri de var" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yıldız Kenter, Cüneyt Arkın, Kocaeli, Kültür, Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilçam'ın jönü Kandıra tarihini bu müzede topladı: '65 milyon yıllık fosiller bulunuyor' - Son Dakika


23:07
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
22:17
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak
21:46
Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı
21:27
Hamas, Gazze'de 5 İsrailli esirle irtibatı kaybetti Hamas, Gazze'de 5 İsrailli esirle irtibatı kaybetti
21:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız
20:19
İYİ Parti'den milli yas çağrısı İYİ Parti'den milli yas çağrısı
20:09
Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
19:19
Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları

Son Dakika
23:07 Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
22:17 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak
21:46 Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı
21:27 Hamas, Gazze'de 5 İsrailli esirle irtibatı kaybetti
21:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız
20:19 İYİ Parti'den milli yas çağrısı
20:09 Cezaevine gönderilen Atilla Taş'ın polisle kavga ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
19:19 Şehit haberleri sonrası siyasilerden peş peşe taziye mesajları
19:18 TIR şoförünü rehin alan adamı Bakan Yerlikaya ikna etti
18:58 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 23:26:32. #1.12#
SON DAKİKA: Yeşilçam'ın jönü Kandıra tarihini bu müzede topladı: '65 milyon yıllık fosiller bulunuyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement