Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba vefat etti - Son Dakika
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Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba vefat etti

Yeşilçam sinemasının ünlü isimlerinden Ahu Tuğba, ABD'nin Miami şehrinde 69 yaşında hayatını kaybetti. Bir süre önce trafik kazası geçiren ve tedavi gören Ahu Tuğba'nın sağlık sorunları nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Yılmaz ve sanat camiasından da başsağlığı mesajları paylaşıldı.

01.09.2024 22:25
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(ANKARA) - Yeşilçam sinemasının ünlü isimlerinden Ahu Tuğba bir süredir yaşadığı ABD'nin Miami şehrinde 69 yaşında vefat etti.

Rol aldığı filmlerle 1980'li yıllarda Türk sinema dünyasının ünlü isimleri arasında yer alan Ahu Tuğba'nın, yaşamını sürdürdüğü ABD'de birkaç ay önce trafik kazası geçirdiği ve tedavi gördüğü belirtilmişti. Sağlık sorunları yaşayan Ahu Tuğba'nın 69 yaşında vefat ettiği öğrenildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Yılmaz sosyal medya hesabından, "Yeşilçam'ın kıymetli sanatçılarından Ahu Tuğba'nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" mesajını yayımladı.

Sanat dünyasından da Ahu Tuğba'nın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajları paylaşıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba vefat etti - Son Dakika

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