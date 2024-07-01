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Yeşile bürünen Faraşin Yaylası kartpostallık manzaralar oluşturdu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Faraşin Yaylası ve menderesler, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylasının en yüksek kesimlerinden biri olan Çalyan Gölünün karlı dağ manzaralı yaylasında dron ile çekilen görüntüler kartpostallık manzaralar oluştu. Faraşin Yaylasında bulunan menderesler ve dağın en yüksek tepesinde bulunan Çalyan Gölü doğa severlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Doğa sever ve gezgin Ayhan Babat'ın çektiği fotoğraflar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yaylanın turizme açılması gerektiğini belirten Babat, "Bugün ki rotamızda Faraşin Yaylası var. Faraşin Yaylasının en yüksek kesimlerinden biri olan Çalyan Gölündeyiz. Çalyan Gölünün en yüksek tepesi 3200 rakımda çiçeklerin açmasıyla birlikte çok muhteşem manzaralar çektik, Çalyan Gölünü çektik, menderesler çektik ve burası gerçekten muazzam bir yeşilliğe sahip. Doğa turumuz devam edecek ve buraların turizme kazandırılmasını istiyoruz. Doğunun gerçekten çok muazzam bir doğası var. Güneydoğu Anadolu'nun genelinin çok muazzam bir doğası var" dedi.