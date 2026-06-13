Yeşilhisar'da Dolu Felaketi - Son Dakika
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Yeşilhisar'da Dolu Felaketi

13.06.2026 21:46
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Kayseri Yeşilhisar'da sağanak ve dolu yağışı, tarım alanlarında büyük hasara yol açtı.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, bazı mahallelerde ekili tarım alanlarında hasara yol açtı.

Yeşilhisar ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle kırsal Başköy ve Derbentbaşı mahallelerindeki ekili tarım arazilerinin bir bölümü zarar gördü. Bir haftadır devam eden yağışların ardından sağanak ve dolunun etkisiyle büyük bir felaket yaşadıklarını belirten bölge çiftçilerinden Arif Önal, "Geçtiğimiz günlerde Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız bölgeye gelerek yerinde incelemelerde bulundu. Benim tahminime göre önceki zararlarla birlikte yaklaşık 9-10 bin dönümlük arazimiz etkilendi. Fasulye, patates, buğday ve kabak ekili alanlarımız yağış nedeniyle zarar gördü" dedi. Öte yandan, şiddetli yağış nedeniyle su baskınlarının yaşandığı bazı yollarda sürücüler, araçlarında mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücülerinin yardımına bölgede yaşayanlar koştu. Mahsur kalan bazı araçlar ise ihbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yeşilhisar, 3. Sayfa, Ekonomi, Kayseri, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

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