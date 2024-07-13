Yeşilin Maviyle buluştuğu Tufantepe, doğa severleri mest ediyor - Son Dakika
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Yeşilin Maviyle buluştuğu Tufantepe, doğa severleri mest ediyor

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Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Tufan Tepe Mevki, Almus barajı gölü manzarası ve yemyeşil doğası ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Tufantepe, doğal güzellikleri, eşsiz yürüyüş yolları ve konaklama imkanı ile doğanın tadını çıkartmak isteyenlerin vazgeçilmez uğrak noktası oluyor. Ahşap platformlar üzerinden yapılan yürüyüşlerle doğa ile iç içe olmanın keyfini çıkaran vatandaşlar özellikle hafta sonu tatillerini burada değerlendiriyor. Almus Kaymakamı Emre Çömen, vatandaşları Tufantepe'nin tüm güzelliklerini yerinde görmeleri için Almus'a davet etti.

13.07.2024 14:39
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Yeşilin Maviyle buluştuğu Tufantepe, doğa severleri mest ediyor

TOKAT - Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Tufan Tepe Mevki, Almus barajı gölü manzarası ve yemyeşil doğası ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Tokat'ta 1984-1989 yıllarında görev yapan merhum Vali Recep Yazıcıoğlu tarafından turizme kazandırılan Tufantepe, doğal güzellikleri, eşsiz yürüyüş yolları ve 2017 yılında yeniden restore edilen öğretmenevinde konaklama imkanı ile doğanın tadını çıkartmak isteyenlerin vazgeçilmez uğrak noktası oluyor. Ahşap platformlar üzerinden yapılan yürüyüşlerle doğa ile iç içe olmanın keyfini çıkaran vatandaşlar özellikle hafta sonu tatillerini burada değerlendiriyor. Doğanın tüm güzelliklerine tanıklık eden Tufantepe, yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlere de ev sahipliği yapıyor.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, vatandaşları Tufantepe'nin tüm güzelliklerini yerinde görmeleri, eşsiz göl manzarasıyla doğa ile iç içe zaman geçirebilmeleri için Almus'a davet etti. Kaymakam Çömen, yeşilin mavi ile buluştuğu bu eşsiz doğada, yalnızca manzaranın tadını çıkarmak için bile gelmeye değer olduğunu ifade etti.

"Doğa ile iç içer huzur bulacağınız bir ortam"

Arkadaşları ile birlikte hafta sonu tatilini fırsat bilen ve doğanın tadını çıkaran Dilşat Yeter, Tufantepe'de huzur bulduklarını kaydetti. Yeter, manzaranın keyfini çıkarmak isteyenleri de Tufantepe'ye davet ederek, "Bugün Tokat'ın Almus ilçesinde Tufantepe mevkiindeyiz. Doğa ile iç içe huzur bulabileceğiniz yemyeşil bir ortam. Sevdiklerinizle birlikte vakit geçirebileceğiniz bu nezih ortama herkesi bekliyoruz" dedi.

"Tufantepe'yi seçtik"

Ailesi ile birlikte Tufantepe'ye gelen Haktan Çeper ise, "Bugün ailemizle gelmek için Tufantepe'yi seçtik. Yeşilliğiyle ve barajıyla Almus'un en güzel yerlerinden birisi. Sizleri de bu güzel yere davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Almus, Tokat, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilin Maviyle buluştuğu Tufantepe, doğa severleri mest ediyor - Son Dakika

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