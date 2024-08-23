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AMASYA'da Yeşilırmak Nehri'nde toplu balık ölümleri yaşandı. Balıklar ile sudan numune alınırken, ölümlerin ilk belirlemelere göre çözünmüş oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı belirtildi.

Yeşilırmak Nehri'nin geçtiği 55 Evler Mahallesi Ataşehir mevkisinde balık ölümleri yaşandı. Su yüzeyine çıkan ölü balıkları gören mahalleli, durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, incelemenin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne haber verdi. Ekipler, hem nehirden hem de balıklardan numune aldı. İlk belirlemelere göre balık ölümlerinin çözünmüş oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı belirtildi. Bu durumun da debinin düşük olması ve yüksek sıcaklıktan yaşanabileceği bildirildi. Kesin sonuçlar, numunelerin incelenmesinin ardından ortaya çıkacak.