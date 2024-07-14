Yeşilköy Açıklarında Arızalanan Tekne Kurtarıldı

Yeşilköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yeşilköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve 6 yolcusundan 3'ünün boğulma tehlikesi yaşadığı tekne, yolcuları kurtarılarak KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenip Ataköy Marina'ya emniyetle yanaştırıldı."
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