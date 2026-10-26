Yeşiller adayı Tondelier, sol için zafer yolu varsa adaylığını çekebileceğini söyledi

Fransa'da Yeşiller Partisi (EELV) cumhurbaşkanı adayı Marine Tondelier, seçimlerde "sol kesim" için bir zafer yolu olması halinde adaylığını çekebileceğini bildirdi.

Tondelier, konuk olduğu France 2 kanalında, Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanyasını değerlendirdi.

Daima ekoloji ve birlikten yana bir seçim kampanyası yürütülmesini istediğini belirten Tondelier, adaylığını tek bir nedenle geri çekebileceğini söyledi.

Tondelier, parçası olduğu "sol kesim" için seçimlerde bir zafer yolu mümkünse adaylığını geri çekebileceğini ifade etti.

"Şu anda herkesle görüşmekteyiz." diyen Tondelier, adaylığını çekmesi için yeni hükümetin kurulmasını, genel seçimler, seçim programı ve kampanyası konusunda da anlaşmalar yapılmasını şart koştu.

Tondelier, adaylığıyla ilgili nihai kararı 13 Aralık'ta alacaklarının altını çizerek, "Başından bu yana aşırı sağın zaferine karşı olduğumuzu, kendi cephemizin kazanmasından yana olduğumuzu dile getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bu konuda ön seçim düzenlenmemiş olmasını üzüntüyle karşıladığını dile getiren Tondelier, sol cephesinden kimsenin seçimi tek başına kazanmayacağını kaydetti.