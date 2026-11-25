Almanya'nın başkenti Berlin'de Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile eyalet hükümeti kurmak için koalisyon görüşmelerini sürdüren Sol Parti, Filistin'e verdiği destek ve İsrail karşıtı görüşleriyle tanınan Vanessa Emde'yi Eyalet Meclis Grubu'ndan ihraç etti.

Sol Parti Berlin Eyalet Meclisi Grubu toplantısında, 20 Eylül'de yapılan eyalet meclisi seçimlerinde Neukölln ilçesinden yüzde 46,2 oyla milletvekili seçilen Emde'nin gruptan ihraç edilmesi yönünde grup yönetiminin verdiği önerge görüşüldü.

Sol Parti Meclis Grubu yönetiminin önergesinde, Emde'nin ortak bir çalışma zemini oluşturmaya geri dönme konusunda hiçbir istek göstermediği, ayrıca güven kaybı yaşandığı ve grubun itibar kaybına uğradığı ifade edildi???????.

Toplantıda yapılan oylamaya katılan 44 milletvekilinin 33'ü Emde'nin Sol Parti Meclis Grubu'ndan ihraç edilmesi yönünde oy kullandı.

Emde, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Sol Parti ve kendisini seçenler için üzücü bir gün olduğunu belirterek, "Sol Parti için bir dönüm noktasıdır. Çünkü medyanın yürüttüğü Filistin dayanışmasına ve Sol Parti'yi karalama kampanyası ve SPD'nin baskısı etkisini gösterdi ve meclis grubumuza diz çöktürdü." dedi.

Sol Parti üyesi kalacağını aktaran Emde, şüphe duyan diğer üyelere de partide kalmaları çağrısında bulundu.

Sol Parti Meclis Grubu Eş Başkanı Tobias Schulze de Emde'yi partiden ihraç etmenin zor bir karar olduğunu belirterek, Emde ile işbirliği yapma yönündeki tüm girişimlerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ihraç önergesinin verildiğini aktardı.

SPD Berlin Eyalet Meclisi Grubu Eş Başkanı Steffen Krach ve Yeşiller Berlin Eyalet Meclisi Grubu Eş Başkanı Bettina König'in yaptıkları ortak açıklamada, Sol Parti'nin Emde'yi ihraç etme kararını memnuniyetle karşıladıkları belirtilerek, "Şehrimizde antisemitizme ve İsrail düşmanlığına müsamaha göstermiyoruz. Bu tutum SPD için sarsılmazdır. Bundan dolayı Emde ile işbirliği yapmamız için hiçbir zemin yoktu." değerlendirmesi yapıldı.

Emde'nin Sol Parti Meclis Grubu'ndan ihraç edilmesi önkoşul olarak öne sürülmüştü

Sol Parti, 20 Eylül'de düzenlenen seçimlerde oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci parti olmuş ve Yeşiller ve SPD ile koalisyon kurmak için ön görüşmeler yapmıştı.

Daha sonra üç parti doğrudan koalisyon görüşmelerine başlama kararı almış ve 2 Kasım'da bu görüşmelere başlanmıştı.

Ancak Yeşiller ve SPD, Emde'nin Sol Parti Meclis Grubu'ndan ihraç edilmesini Sol Parti ile koalisyon kurulması için bir önkoşul olarak öne sürmüştü.

Sol Parti, Yeşiller ve SPD arasında hükümet kurulması halinde Sol Parti Berlin Eyalet Meclisi Grubu Eş Başkanı Elif Eralp'ın Berlin eyaletinin başbakanı olması bekleniyor.