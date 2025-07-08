Burdur'un Yeşilova ilçesinde ağılda çıkan yangında 3 koyun, 7 kuzu telef oldu.
Bayındır köyünde Deniz Demirtaş'a ait ağılda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 koyun, 7 kuzu telef oldu.
Son Dakika › Güncel › Yeşilova'da Ağılda Yangın: 10 Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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