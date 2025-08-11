Yeşilyurt\'a Yeni Milli Eğitim Müdürü Atandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak'ın yaş haddinden emekliye ayrılması ile boşalan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Yasin Vural atandı.

Yeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural, görevine başladı.

Vural'ın önceki görev yerinin memleketi Yozgat olduğu, Yerköy Atatürk İmam Hatip Ortaokulunda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.