Yeşilyurt Belediyesi, Merih Demiral'a destek verdi - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediyesi, Merih Demiral'a destek verdi

Yeşilyurt Belediyesi, UEFA'nın milli futbolcu Merih Demiral'a verdiği 2 maç men cezasına tepki göstererek, belediye binasına Merih Demiral'ın posteri ile Türk bayrağı astı. Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, Merih Demiral'ın Türklük duygusunu gösteren 'bozkurt' işaretini kutladıklarını ve her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Ayrıca, Hollanda ile yapılacak maçı belediye önüne kurulacak dev ekranla birlikte izleyeceklerini ve yarı finale adlarını yazdırmayı umduklarını söyledi.

06.07.2024 18:23
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Yeşilyurt Belediyesi, UEFA'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yapılan Türkiye- Avusturya maçında "bozkurt" işareti yapması nedeniyle 2 maç men cezası verdiği milli futbolcu Merih Demiral ile A Milli Futbol Takımı'na destek verdi.

Yeşilyurt Belediyesi, belediye binasına Merih Demiral'ın posteri ile Türk bayrağı asarak, Merih'e verilen cezaya tepki gösterdi.

Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, dün yaşanan şiddetli dolu ve sağanak ile fırtına nedeniyle hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milli takımın Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselmesini coşkuyla kutladıklarını belirten Yılmaz, "Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın attığı golü, içindeki Türklük duygusunun kabararak 'bozkurt' işareti yaparak kutlaması bizleri çok daha mutlu etmiştir. Merih Demiral'ın her zaman yanında olduğumuzu bizler de bozkurt yaparak belirtmek isterim. UEFA'nın milli futbolcumuza haksız yere verdiği 2 maç cezasını şiddetle kınıyorum." dedi.

Yılmaz, Hollanda ile yapılacak maç için de belediye önüne dev ekran kuracaklarını dile getirerek,"Maçı vatandaşlarımızla birlikte izleyeceğiz. Hollanda ile oynayacağımız maçı da kazanarak inşallah yarı finale adımızı yazdırırız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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