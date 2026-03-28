Yeşilyurt'ta Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
M.E.Y. idaresindeki 06 MZU 47 plakalı kamyonet, Yeşilyurt-Sulusaray kara yolu pancar kantarı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Ö.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?