Yeşilyurt'ta Yetim Çocuklarla İftar Programı

05.03.2026 21:38
Kaymakam Yeşim Altın, yetim çocuklarla iftar programında buluşarak eğlenceli etkinlikler düzenledi.

??????? Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın, yetim çocuklar ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi.

Yeşilyurt Kaymakamlık binasında düzenlenen iftar programına Kaymakam Altın ile öksüz ve yetim çocuklar katıldı.

Programda Hacivat-Karagöz gösterimi, palyaço, yüz boyama gibi aktivitelerle çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi.

Kaymakam Altın, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, "Bu tür buluşmalar hem çocuklar hem de toplum için önemlidir. Ramazan ayının bereketini ve paylaşmanın güzelliğini hep birlikte hissettiğimiz bu anlamlı buluşmada, yavrularımızın gözlerindeki umut ve tebessüm bizlere en büyük güç oldu. Onların her zaman yanında olmak, yüzlerini güldürmek bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir." dedi.

Kaynak: AA

21:00
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
20:51
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
20:46
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor
20:24
İran, Bahreyn Petrol Şirketi’ne ait tesisi füzeyle vurdu
İran, Bahreyn Petrol Şirketi'ne ait tesisi füzeyle vurdu
20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye’nin dostluğunun önemi bilinmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli
19:14
ABD Başkanı Trump’tan İspanya ve İngiltere’ye İran tepkisi
ABD Başkanı Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye İran tepkisi
