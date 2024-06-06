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Yetkililer Vangölü sahil yolundaki kaplumbağa ölümleri ile ilgili harekete geçti

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Van Büyükşehir Belediyesi, Vangölü Sahil Yolu'ndaki kaplumbağa ölümleri için harekete geçti. Alanda yapılan ön inceleme sonrası detaylı bir rapor hazırlanması ve eylem planı oluşturulması kararı alındı.

Van'da uzun yıllar sonra açılan Vangölü Sahil Yolu, kaplumbağalar için ölüm yoluna döndü. Doğal yaşam alanları bozulan kaplumbağalar ezilerek can veriyor. Van Büyükşehir Belediyesince geçtiğimiz yıl sonu tamamlanarak trafiğe açılan sahil yolu, hayvanlar için ölüm yolunda dönüştü. Bölgenin sahip olduğu zengin biyoçeşitliliğe zarar verme tehlikesi nedeniyle yapım aşamasında sık sık eşleştirilen sahil yolu, son günlerde kaplumbağa ölümleriyle gündeme geliyor.

"Van'da sahil yolunu kullananlar dikkat etsin"

Aracın ezerek yaralanıp Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen yaralı kaplumbağa, merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibi tarafından ameliyat edilerek tedavi altına alındı. Sahil yolunda yaralanan kaplumbağayı tedavi ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Lokman Aslan, "Merkez olarak yaban ve doğal hayatla çalışma yapan kurumlarla geçerek herhangi bir sorun olduğunda çözüm yolları üretmekte. Son orak Van'da sahil yolunda yola çıkan kaplumbağaların ezildiği yönünde ihbarlar geldi. Bu bilgiden sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile iletişime geçtik. DKMP Van Şubesi yetkileri hemen tedbir almak için sabah, öğlen ve akşam olmak üzere günde 3 kez yolda incelemek üzere inceleme yapmaya başladılar. Bu incelemeler neticesinde kaplumbağaların hangi saatte, hangi mevkide geçiş yaptıkları tespit edilecek. Bu göre DKMP ekipler, gerekli kurumlarla iletişime geçerek hayvanların geçişleri konusunda bir çalışa yapacaklar. Şimdi durumda hayvanların çarpmaya bağlı olarak yaralanması. Kaplumbağalar evrimi en az etkilenmiş ve uzun yaşayan canlılardan. Yol güzergahını kullanan vatandaşlarımız burada gördükleri kaplumbağaları yol kenarına bıraktıklarını gördük. Ayrıca yaralı olanları merkezimize getiren vatandaşlarımıza ve DKMP Van Şube Müdürlüğü ekiplerine ve bu konuyla ilgilenen herkese teşekkür ederim" dedi.

Yetkililer sahil yolundaki kaplumbağalar için harekete geçti

Yaşanan kaplumbağa ölümlerinin ardından Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Erdem Dara, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Durmuş başkanlığa bağlı mühendisler sahil yolunda incelemelerde bulundu. Yapılan teknik analizlerin ardından konuyla ilgili detaylı bir rapor hazırlanacak ve eylem planı ile ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılacak. Van'ın Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçe sahillerinde yaşayan kaplumbağaların üreme dönemine girmesiyle birlikte yüzlerce kaplumbağa uygun alanlara göç etmeye başladı. Yaşanan üreme döneminde birçok kaplumbağa yeni sazlık alanlara göç edip yuvalar kurarken, bazı kaplumbağalar ise geçen yıl hizmete açılan sahil yolunun karşısına geçmek isterken araç çarpmaları sonucu ölüyor.

Yapılan ön incelemenin ardından bilgi veren Prof. Dr. Atilla Durmuş, "Sahil yolu var olan habitatı ikiye böldü. Habitat bölününce çok nadir de olsa bazı kaplumbağalar üremek için en uygun alanı seçiyorlar. Bu yüzden yolu geçiş olarak kullanıyorlar. Yolu kullanınca da maalesef böyle istemediğimiz sonuçlar ortaya çıkıyor. Ama dediğim gibi kaplumbağaların çoğu şu anda var olan menfezleri kullanmaktadır. Son olaylar münferit olarak gerçekleşmektedir. Fakat bizler tek bir ölümün dahi yaşanmaması için tüm önlemleri alacağız" dedi.

Yapılan teknik analizlerin ardından konuyla ilgili detaylı bir rapor hazırlanacak ve eylem planı ile ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılacak.