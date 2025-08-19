Yetkisiz Çakar Takan Sürücüye Cezası Kesildi

EDİRNE'de polisin durdurduğu otomobilde yetkisiz çakar taktığı saptanan sürücü Z.D.'ye, 138 bin 172 TL para cezası uygulandı.

Uzunköprü ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, Demirtaş Işıklı Kavşak noktasında, Edirne'den Keşan ilçesine giden Z.D.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan kontrolde, Z.D.'nin kendi üstüne kayıtlı aracına usulsüz çakar taktığı belirlendi. Z.D.'ye, yetkisiz çakar takmaktan 138 bin 172 TL para cezası uygulanırken, otomobil trafikten 30 gün menedildi, ehliyetine ise 30 gün el konuldu.