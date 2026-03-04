Yevmiye Defterleri İçin Süre Uzatımı

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, deprem bölgesindeki mükelleflerin 2025 yılı öncesi faaliyet dönemlerine ait fiziki ortamda tutulan yevmiye defterlerinin kapanış onay süresinin 31 Mart 2026 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'nın, resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrasında ilan edilen ve 30 Kasım 2025 tarihinde sona eren mücbir sebep hali kapsamında bulunan mükelleflerimiz için önemli bir düzenleme hayata geçirilmiştir. Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 15'inci maddesinde yer alan yetki doğrultusunda; söz konusu mükelleflerimizin 2025 yılı öncesi faaliyet dönemlerine ait fiziki ortamda tutulan yevmiye defterlerinin kapanış onayı süresi 31 Mart 2026 tarihine kadar uzatılmıştır."

Bu kapsamda mükelleflerimiz, ilgili faaliyet dönemlerine ilişkin yevmiye defteri kapanış onayı işlemlerini 31 Mart 2026 tarihi mesai bitimine kadar gerçekleştirebilecektir. Ticaret Bakanlığı olarak; işletmelerimizin faaliyetlerini kolaylaştıracak, ticari hayatın sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde devamını destekleyecek adımları atmaya devam ediyoruz."