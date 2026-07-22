Yığılca'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Kocaoğlu köyündeki bir tarlada E.K. ile N.K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Olayın büyümesi üzerine E.K, silahla ateş ederek N.K'yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan N.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kaçan E.K'yi arama çalışması başlattı.