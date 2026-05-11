Yığılca\'da Kamyonet Dereye Devrildi: 1 Ölü

Düzce'nin Yığılca ilçesinde kamyonetin dereye devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Lütfi T. (68) idaresindeki 81 AAN 769 plakalı kamyonet, Yedigöller grup yolu İkizdüzü mevkisinde savrularak yol kenarındaki dereye devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Kızılelma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Lütfi T'nin cenazesi, incelemelerin ardından morga götürüldü.
