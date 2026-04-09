Yığılca'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde yol kenarındaki fındık bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.
Yığılca bağlantı yolu Güneyaltı mevkisinde S.E. idaresindeki 81 BA 397 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak fındık bahçesine devrildi.
Kazada sürücü S.E. ile yanındaki oğlu S.E. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
