Yığılca Yöresel Lezzet Şöleni - Son Dakika
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Yığılca Yöresel Lezzet Şöleni

Yığılca Yöresel Lezzet Şöleni

Düzce'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında Yığılca Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yığılca Yöresel Lezzet Şöleni'nde, ilçeye özgü lezzetler katılımcıların beğenisine sunuldu. Etkinlikte, çorba, gözleme, çörek, mısır keşkeği, makarna, mantı ve tatlılardan oluşan yaklaşık 25 çeşit yöresel lezzetin tanıtımı yapıldı ve ikram edildi. En çok beğenilen 3 yöresel lezzet için coğrafi işaret başvurusunda bulunulacağı açıklandı.

25.05.2024 17:08
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Düzce'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Yığılca Yöresel Lezzet Şöleni" düzenlendi.

Yığılca Belediyesi tarafından Harmantepe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte, belediyenin kadın çalışanları ve gönüllü kadınların ortaklaşa hazırladığı ilçeye özgü lezzetler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Etkinlikte, çorba, gözleme, çörek, mısır keşkeği, makarna, mantı ve tatlılardan oluşan yaklaşık 25 çeşit yöresel lezzetin tanıtımı yapıldı ve ikram edildi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, mutfakların toplumların kültürlerini yansıttığını belirterek, yöresel lezzet şöleninin de Yığılca'nın tanıtımına katkı sağladığını söyledi.

Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Selami Savaş ise ilçeye has yemeklerin büyük emeklerle hazırlandığını dile getirerek, "Türk Mutfağı Haftası aracılığıyla güzel bir yolculukta buluştuk. Sizleri Yığılca'da ağırlamaktan, eşsiz lezzet, kültür ve tarih deryasını sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

İlçenin, şelaleleri, mağaraları ve kanyonlarıyla doğa harikası bir yer olduğunu vurgulayan Savaş, tarih boyunca tarımla uğraşan ilçe halkının bu özelliğinin yöresel mutfağa da yansıdığını ifade etti.

Etkinliğin sonunda yöresel lezzetleri tadanların katılımıyla anket düzenlendi.

Anket sonucuna göre, en çok beğenilen 3 yöresel lezzet için coğrafi işaret başvurusunda bulunulacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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