Yiğit Bulut'un Vefatı Üzerine Başsağlığı Mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Üyeleri, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajları yayımladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar Yiğit Bulut'un vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Hakk'a yürüyen Yiğit Bulut'un acılı ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şunları kaydetti:

"Geçirdiği elim hastalık nedeniyle vefat haberini teessürle öğrendiğim Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Yiğit Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise mesajında, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Merhumun mekanı cennet, makamı ali olsun." mesajını paylaştı.