Yiğit Özşener, 'Bir Singer Günü'nde Kariyer ve Sürdürülebilir Yaşamı Anlattı

Singer'ın YouTube'da yayınlanan 'Bir Singer Günü' serisinin beşinci bölümünde oyuncu Yiğit Özşener konuk oldu. Özşener, oyunculuk kariyerindeki seçimlerini, modaya yaklaşımını ve ailesinden gelen dikiş kültürüne dair anılarını anlattı. Doğal yaşama ve sürdürülebilirliğe olan ilgisini kıyafet tercihlerine yansıttığını belirterek, tüketim yerine ihtiyaç odaklı bir anlayış benimsediğini söyledi. 'Neye ihtiyacım var, onu uzun süre kullanabilir miyim diye bakarım' diyen oyuncu, aldığı kıyafetleri senelerce giymeyi hedeflediğini ifade etti.

Programda, projeleri seçerken titiz davrandığını vurgulayan Özşener, iyi bir projenin oyuncuya uygun olması gerektiğini belirtti. Kadınlara veya hayvanlara yönelik şiddet içeren rollerde yer almak istemediğini söyleyerek, 'İnsan, evet dediklerinden çok, hayır dediklerinin sonucudur' dedi. Kostümün karakteri güçlendirdiğini anlatan Özşener, 'İO' oyununda çuval giydiğini ve bunun bilinçli bir tercih olduğunu aktardı.

Ailesinde dikiş kültürünün güçlü olduğunu belirten Özşener, annesinin enstitü mezunu olduğunu ve evlerinde her zaman dikiş malzemeleri bulunduğunu söyledi. Program sırasında Özşener'e özel bir kravat tasarlandı ve oyuncu, Singer nakış makinesiyle bu kravatı işlerken ilgiyle izledi. Takım elbise ve kravat denince aklına Mustafa Kemal Atatürk'ün geldiğini belirtti. Ayrıca, kendisine hediye edilen bir alışveriş çantasını Singer dikiş makinesiyle tamamladı.

Program, sosyal sorumluluk misyonuyla da öne çıkıyor; YouTube'daki her etkileşim Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) için bağışa dönüşürken, her konuk adına 20 öğrencinin bir yıllık eğitim bursu karşılanıyor.