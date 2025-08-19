Yılan Evden Kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.
Camikebir Mahallesi Dereköy Sokak'ta bir eve giren yılanı kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan hane sakinleri, başarılı olamayınca Safranbolu Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.
Eve gelen ekipler, yılanı yakalayıp doğaya bıraktı.
