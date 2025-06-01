Yılan Isıran Çoban Hayatını Kaybetti

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde hayvan otlatırken yılan ısıran çoban Rıdvan Yılmaz (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Dicle ilçesi kırsal Taşağıl Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvanlarını otlatan Rıdvan Yılmaz'ı yılan ısırdı. Köylüler, Yılmaz'ı hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Rıdvan Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cenazesi, otopsinin ardından Dicle ilçe merkezinde toprağa verildi.
Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR
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