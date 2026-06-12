Yılan Traktörden Kurtarıldı

ÇORUM'un İskilip ilçesinde, park halindeki traktörün tekerlek kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Park halindeki bir traktörün tekerlek kısmına yılan girdiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yılanın bulunduğu noktada çalışma başlattı. İtfaiye erlerinin aparat yardımıyla yakalanan yılan, bulunduğu yerden zarar görmeden çıkarıldı. Kısa süreli heyecana neden olan yılan, itfaiye erleri tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.