Yılbaşı Gecesinde VEDAŞ Ekipleri Kesintisiz Enerji İçin Çalışıyor

Yılbaşı gecesinde kesintisiz enerji için iş başındalar

VAN - Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekipleri, yılbaşı gecesinde de kırsal bölgelerde kesintisiz enerji için dondurucu havaya rağmen zorlu mesai yapıyor.

VEDAŞ ekipleri, vatandaşın sağlıklı enerji hizmetinden kesintisiz ve sorunsuz şekilde yararlanması için yılbaşında da 24 saat esasına göre mesai yaptı. Van'da hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kırsal bölgelerde elektrik direğine çıkan ekipler, kesintisiz enerji için gerekli kontrolleri sağlıyor. Her türlü şartta özveriyle çalışan VEDAŞ ekipleri, bölge halkının takdirini toplamaya devam ediyor.

İHA muhabirine konuşan VEDAŞ Kırsa Arıza Onarım Bakım Şefi Tuncer Taş, bütün bir yıl olduğu gibi yeni yıla girerken de ekip olarak görev başında olduklarını belirterek; vatandaşa sağlıklı, mutlu ve enerji dolu bir yıl diledi.