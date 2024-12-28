Yılbaşında Raylı Sistemler Ücretsiz

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(ANKARA) - Başkentray, Marmaray ve İZBAN, yeni yılın ilk günü ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yılbaşı dolayısıyla resmi tatili olan 1 Ocak 2025 Çarşamba günü vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.