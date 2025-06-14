Yıldırım 6 Büyükbaş Hayvanı Telef Etti

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

Atadönmez Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Recep Karaca, sabah ahıra gittiğinde 6 hayvanın telef olduğunu gördü.

Ahır sahibinin durumu bildirmesiyle olay yerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, 6 hayvanın yıldırım isabet etmesi sonucu telef olduğu belirlendi.

Telef olan hayvanlar, bölgede açılan bir çukura kireç dökülerek gömüldü.