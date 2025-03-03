Bomba gibi patladı, evin ortasında kocaman delik açtı - Son Dakika
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Bomba gibi patladı, evin ortasında kocaman delik açtı

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Antalya'da öğle saatlerinde yağış sırasında bir apartmana düşen yıldırım, salonunda büyük bir delik açarak dairede ciddi hasara neden oldu. Salonda büyük bir delik açılırken, dairede kimsenin bulunmaması nedeniyle faciadan dönüldü.

03.03.2025 17:56  Güncelleme: 21:29
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Antalya'da öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu kent sakinlerini şaşırttı. Yağış anında bir apartmana büyük bir gürültüyle düşen yıldırım ise en üst kattaki dairenin salonunda zarara neden oldu.

ANTALYA'DA ANİDEN YAĞMUR BASTIRDI

Mart ayı ile birlikte havaların ısınmaya başladığı Antalya'da sabah saatlerinde güneşli hava etkili olurken öğlen saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu kent sakinlerini şaşırttı. Bazı bölgelerde etkili olan dolu yağışı nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Aniden bastıran yağmur ve dolunun şokunu yaşayan Antalyalılar büyük bir gürültüyle düşen yıldırımla ikinci şoku yaşadı. Bir süre sonra yıldırımın Meydan Kavağı Mahallesi'ndeki 10 katlı Hasan Güney Apartmanı'na düştüğü tespit edildi.

Bomba gibi patladı, evin ortasında kocaman delik açtı

YILDIRIM, SALONDA KOCA BİR DELİK AÇTI

Büyük bir gürültüyle düşen yıldırım nedeniyle binanın çatısında ve 10'uncu katta bulunan Cihan Çelikörs'e ait dairede zarar oluştu. İlk olarak çatıya hasar veren yıldırımın çarpma şiddetiyle dairenin salonunda koca bir delik açıldı. Olay anında dairede kimsenin olmadığı öğrenilirken düşen yıldırım sonrası kesilen elektrikler nedeniyle eve dönen daire sahibi gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Apartman sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yıldırım düşen noktada inceleme yaptı.

Bomba gibi patladı, evin ortasında kocaman delik açtı

"BOMBA GİBİ PATLADI"

Yıldırım düştüğü sırada evde kimsenin olmadığını söyleyen daire sahibi Cihan Çelikörs, "Saat 13.30 civarı bir yıldırım düştü. Apartmanın çatısında bir delik oluştu. Genel olarak binanın elektrik sistemleri çöktü. Evde de zarar var, tavan delindi. Yetkililer gelip bir rapor verdikten sonra binada ne kadar zarar var belli olacak. Elektrik ve elektronik cihazlarla alakalı sıkıntılar olabilir. Genel olarak hidrafor çalışmıyor, dairelere su gitmiyor şu anda. Apartmanda kimse elektronik cihazlarını açamıyor. Ben o sırada şantiyedeydim. Evde kimse yoktu. Baya bir bomba gibi patladı" dedi.

Bomba gibi patladı, evin ortasında kocaman delik açtı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bomba gibi patladı, evin ortasında kocaman delik açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • İsik Hizi:
    Sadaka verin geçmiş olsun 46 2 Yanıtla
  • Gülten Duman:
    Detayı farkettiniz mi akılı robot süpürge makinasinin hemen dibinde delik açılmış bence robottan olmuş 15 20 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Her Türkiye' ya geldiğimde, eğite bildiğim kadar eğitiyorum. Bu Evde her taraf Demir- Parmaklık, artı Güneş panelleri Demir ve Demir ayakları Demirli Beton Tavana çimentolanmış. Demirler zincirleme gibi bir birine bağlanmış, ama hiç biri Toprak Kablosuna bağlanmamış. Birdahaki şimşek den ev havaya uçsa hiç şaşmam doğrusu. Mazlumu getirin bana :( 21 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    ev sahıbı cemabetmi 7 15 Yanıtla
  • d4F3f2f1:
    geçmişler olsun 18 1 Yanıtla
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