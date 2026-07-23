Yıldırım Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde hayvan otlatan kişi, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Ayvatlar Mahallesi mevkisinde hayvan otlatan Ali Er'e (50) yıldırım isabet etti.
Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Olay yerinde yaşamını yitiren Er'in cenazesi, Devrekani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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