Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yapımı devam eden 13 katlı inşaatta çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Şükraniye Mahallesi Yoncalı Havuz Caddesi'nde yapımı süren 13 katlı inşaatın 6'ncı katındaki merdiven boşluğunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının kısa sürede büyümesiyle binayı duman sardı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Yıldırım'daki İnşaatta Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?