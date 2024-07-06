Yıldırım düşmesi sonucu 76 koyun öldü, çoban ise hastaneye kaldırıldı

Güncel

Amasya'da koyun sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 76 küçükbaş hayvan telef oldu. Sürü çobanı ise hastaneye kaldırıldı.

HAYVANLARI OTLATIRLARKEN SAĞANAK BAŞLADI

Olay, Akdağ'ın eteklerindeki Kışlacık köyü Kuzoluk mevkiinde meydana geldi. Sefer, Recep ve Mehmet Kürkçü'ye ait koyunlar arazide otladığı esnada sağanak etkili oldu.

YILDIRIM 76 KOYUNUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Ancak bu sırada yıldırım düştü ve sürüdeki 76 koyun telef oldu. Mehmet Kürkçü de yıldırımdan etkilendi. İhbarla, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÇOBAN HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Mehmet Kürkçü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Kürkçü'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TELEF OLAN HAYVANLAR YÜREK BURKTU

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken yerde hareketsiz yatan 76 küçükbaş hayvandan geriye yürek sızlatan bu görüntüler kaldı.