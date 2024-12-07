Yıldız Dağı'nda Kayak Sezonu Açıldı - Son Dakika
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Yıldız Dağı'nda Kayak Sezonu Açıldı

Yıldız Dağı\'nda Kayak Sezonu Açıldı

Sivas Valisi Şimşek, Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde sezonun erken açıldığını açıkladı.

07.12.2024 15:16
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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kayak sezonu açılan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Şimşek, kayak merkezinin son durumu hakkında Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun'dan bilgi aldı.

Yıldız Dağı'nın Sivas'ın yükselen değeri olduğunu belirten Şimşek, kar yağışıyla birlikte sezonun erken başladığını söyledi.

Şimşek, bu yılki sezondan beklentilerinin yüksek olduğunu aktararak, "Geçen sezonu 2 ay yaşamıştık. Bu sezonun 4 ay sürmesini bekliyoruz. Bu da diğer istatistiklere yansıyacak. Geçtiğimiz sezon ziyaretçi sayımız 145 bindi, bu sezon 200 bini aşmasını bekliyoruz. Yıldız Dağı Kayak Merkezi her yıl daha da tanınıyor." dedi.

Ulaşım imkanlarının daha da geliştiğini dile getiren Vali Şimşek, şöyle konuştu:

"Sivas- Ankara hızlı tren seferleri başlamıştı. Ardından İstanbul seferleri de dahil oldu. Geçtiğimiz aylarda yaptığımız girişimlerin ardından İzmir uçak seferleri başladı. Hem Pegasus hem de SunExpress haftada 2 gün karşılıklı sefer yapıyor. İstanbul seferlerimiz zaten devam ediyor. Kayak merkezine ulaşım imkanları artıyor. Kara yolunda ulaşımın daha konforlu hale gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Kayak merkezinden Sıcak Çermik Kaplıcası'na 54 kilometrelik bir yol ağımız var. Bu yolun havaalanı bağlantısı da var. Bunun 17 kilometresi ihale edilmişti, 12 kilometresi bitmiş durumda. Geriye kalan bölüm de kısa sürede tamamlanacak."

Şimşek, kayak merkezleri ile illerin birbiriyle örtüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kayak merkezleri, şehirlerin tanıtım yüzü olmuş durumda. Uludağ denildiğinde Bursa, Palandöken denildiğinde Erzurum, Kartalkaya denildiğinde Bolu akla geliyor. Yıldız Dağı denildiğinde Sivas akla geliyor mu, bu konuda iyi bir durumda olduğumuzu söyleyemeyiz. Ancak bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Her geçen gün tanınırlığımız ve bilinirliğimiz artıyor. Kapasitesi yüksek bir kayak merkezimiz var. 16 bin metre uzunluğunda 7 pistimiz bulunuyor. Bunların en kısası 900 metre, en uzunu ise 3 bin 500 metre. Bunun yanında kızak pisti, 400 metre yürüyen bant, 2 telesiyej, 1 t-barımız mevcut. Yatak kapasitemiz 300 civarında. 2 otelimiz ve 25 doğal yaşam evimiz var. Yeniliklerimiz devam ediyor. Güçlü yönlerimiz, zayıf yönlerimizden çok daha fazla. Gece kayağı imkanımız var. Kayakseverlerin aradığı her şey burada mevcut. Zayıf yönlerimiz ise birbiriyle bağlantılı konular."

Tanıtım anlamında çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Şimşek, "İzmir ve İstanbul'daki reklam çalışmalarımız sürüyor. Amacımız, burayı tanınır hale getirmek. Yıldız Dağı, Sivas'ın bir markası. Burası yeni bir tesis. Zamanla daha da oturacak, kendini geliştirecek ve tanınır hale gelecektir. Güçlü bir yanımız da fiyat avantajımız. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Hayırlı ve verimli bir sezon olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Şimşek ve beraberindekiler, program sonunda basın mensuplarının kayak merkeziyle ilgili sorularını cevapladı.

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen basın buluşmasının ardından, 53 yaşına giren Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Diğer yandan, hafta sonu kayak yapmak için Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne gelen vatandaşlar, sezon erken açıldığı için mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

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