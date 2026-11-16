Yıldız Kenter'in vefatının üzerinden 7 yıl geçti, sahne ve sinema izleri sürüyor

Yaşamını tiyatroya adayan, sahnedeki güçlü yorumunun yanı sıra oyuncu yetiştirme, yönetmenlik ve tiyatro kuruculuğuyla da Türk sanat hayatında iz bırakan Yıldız Kenter'in vefatının ardından 7 yıl geçti.

Canlandırdığı karakterler ve yetiştirdiği sanatçılarla unutulmayanlar arasına giren Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Yıldız Kenter, 11 Ekim 1928'de İstanbul'da, İngiliz kökenli Olga Cynthia (Nadide) ile Ahmet Naci Bey'in çocuğu olarak dünyaya geldi.

Asıl adı Ayşe Yıldız olan sanatçı, beş kardeşli bir ailede büyüdü. Küçük kardeşi Müşfik Kenter de ilerleyen yıllarda Türk tiyatrosunun önemli oyuncuları arasında yer aldı.

Tiyatroya duyduğu ilgiyle genç yaşta sanat eğitimine yönelen Kenter, Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümünden mezun oldu. Eğitimini tamamlamasının ardından göreve başladığı Ankara Devlet Tiyatrosunda 11 yıl oyunculuk yaptı.

Oyunculuk birikimini farklı yöntemlerle geliştirmek amacıyla ABD'ye giden Kenter, American Theatre Wing, Neighborhood Playhouse ve Actors Studio'da oyunculuk eğitimi aldı ve bu konuda çalışmalar yürüttü. Türkiye'ye döndükten sonra Ankara Devlet Konservatuvarında öğretim görevlisi olarak görev alan sanatçı, sahne çalışmalarının yanı sıra eğitimci kimliğiyle de tiyatroya katkı sundu.

Kardeşi Müşfik Kenter ve Şükran Güngör ile kendi tiyatrolarını kurdu

Yıldız Kenter, 1959'da Devlet Tiyatrolarından ayrılarak Muhsin Ertuğrul ile çalıştı. Aynı yıl kardeşi Müşfik Kenter ve eşi, oyuncu Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları topluluğunu kurdu.

Kent Oyuncuları, Türk tiyatrosunda özel tiyatro girişimlerinin önemli örneklerinden biri haline geldi. Topluluk, farklı dönemlerde yerli ve yabancı yazarların eserlerini sahneye taşıyarak geniş bir repertuvar oluşturdu. Kenter'in tiyatro anlayışını kalıcı bir yapıya dönüştürme çabasının önemli adımlarından biri olan Kenter Tiyatrosu binasının inşaatı ise 1968'de tamamlandı.

Kenter, sahneye koyduğu ve rol aldığı eserlerde klasik ve çağdaş tiyatro metinlerini bir araya getirdi. William Shakespeare, Anton Çehov, Bertolt Brecht, Eugene Ionesco, Harold Pinter, Edward Albee, Tennessee Williams ve Arthur Miller gibi dünya tiyatrosundan yazarların eserlerinin yanı sıra Melih Cevdet Anday, Necati Cumalı, Adalet Ağaoğlu, Güngör Dilmen ve Muzaffer İzgü gibi Türk yazarların oyunlarını da sahneye taşıdı.

Sanatçının tiyatro repertuvarında "Ben Anadolu", "Anna Karenina", "Martı", "Sırça Kümes", "Harold ve Maude", "Hamlet", "Finten", "Maria Stuart", "Antigone" ve "Nükte" gibi önemli yapımlar yer aldı. Özellikle Güngör Dilmen'in "Ben Anadolu" oyunundaki performansı, sanatçının sahne kariyerinde öne çıkan çalışmalarından biri oldu.

Sahne çalışmalarını sinema ve televizyona da taşıdı

Tiyatro sahnesindeki başarısını sinemaya da taşıyan Kenter, 1951 yapımı "Vatan İçin" filmiyle başladığı sinema kariyerinde "Ağaçlar Ayakta Ölür", "Pembe Kadın", "Kızım Ayşe", "Hanım", "Güle Güle", "Büyük Adam Küçük Aşk", "Sen Ne Dilersen" ve "Beyaz Melek" adlı yapımlarda rol aldı.

Kenter, 1988 yapımı "Hanım" filmindeki performansıyla dikkati çekerken 1989'da Korsika-Bastia Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Kariyeri boyunca 100'ün üzerinde tiyatro oyunu, film ve dizide rol alan, 100'den fazla oyunu sahneye koyan sanatçı, Türk tiyatrosunun uluslararası alanda tanınmasına da katkı sağladı. Usta oyuncu, Sovyetler Birliği, ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs'ta Türkçe ve İngilizce oyunlar sergiledi.

Yüzlerce oyuncunun yetişmesine katkı sundu

Yıldız Kenter'in tiyatroya katkısı yalnızca sahnedeki oyunculuğuyla sınırlı kalmadı. Uzun yıllar konservatuvarlarda ve çeşitli eğitim kurumlarında ders veren sanatçı, çok sayıda oyuncunun yetişmesine öncülük etti. Ankara Devlet Konservatuvarı, İstanbul Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında bölüm başkanlığı görevlerinde bulunan Kenter, oyunculuk eğitiminin gelişmesi için çalıştı.

Yaklaşık 37 yıl sahne hocalığı yapan sanatçı, genç oyuncuların mesleki gelişiminde önemli rol üstlendi. Kenter, tiyatroyu yalnızca bir sahne sanatı değil, insanı ve hayatı anlamaya imkan sağlayan bir alan olarak değerlendirdi.

Kenter, 2019'da verdiği bir röportajda tiyatronun insan ilişkilerindeki yerine işaret ederek, "Tiyatro, insanı insana yaklaştırır, en çok da insana insanı sevdirmek için gereklidir." ifadelerini kullanmıştı.

Sanatçının tiyatroya ve oyunculuğa ilişkin yaklaşımının temelinde insanı anlama, farklı hayatları tanıma ve empati kurma düşüncesi yer aldı. Yıldız Kenter, sahne sanatlarının insanın dünyasını genişleten, onu başka hayatlarla karşılaştıran ve toplumsal duyarlılığı besleyen yönünü vurguladı.

Ödüllerle taçlanan sanat yaşamı

Tiyatroya katkıları dolayısıyla 1962'de "Yılın Kadını" seçilen Kenter, 1981'de devlet sanatçısı unvanını aldı. Usta oyuncu 1984'te İtalya'da Adelaide Ristori Ödülü'ne layık görüldü, 1991'de Uluslararası Lions Kulübü tarafından Melvin Jones Ödülü ile onurlandırıldı.

Kenter'e, 1995'te Kültür ve Turizm Bakanlığınca tiyatro sanatına katkılarından dolayı Onur Ödülü verildi. Sanatçı, 1997'de Uluslararası İstanbul Festivali'nin tiyatro sanatına yaşam boyu katkı ödülünü, 1998'de Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü'nü aldı.

Kenter, 1998'de Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'ne, 1999 ve 2000'de ise Afife Tiyatro Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine değer görüldü. Ayrıca kariyeri boyunca çok sayıda ulusal ve uluslararası ödül kazandı.

Tiyatro ve sinemaya adadığı yaşamı boyunca sahnelediği eserler, yorumladığı karakterler ve yetiştirdiği oyuncularla Türk sanat hayatında kalıcı bir yer edinen Yıldız Kenter, 17 Kasım 2019'da, 91 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Sanatçı, Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.