Yıldız: Kimyasal Silahlar Suriye'nin Karanlık Mirası

10.03.2026 23:51
Büyükelçi Yıldız, Suriye'deki kimyasal silahların uluslararası güvenlik için ele alınmasının gerektiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye'de, eski rejim döneminde kullanılan kimyasal silahların "işlenen vahşetin karanlık bir hatırlatıcısı" olduğunu belirtti.

Yıldız, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Orta Doğu'daki durumun masaya yatırıldığı toplantıda, Suriye'de Beşşar Esed rejimi döneminde kullanılan kimyasal silahlarla ilgili konuştu.

"Son 10 yılda, eski rejimin yarattığı istikrarsızlığın Suriye sınırlarının çok ötesine nasıl yansıdığına hepimiz şahit olduk." diyen Yıldız, Suriye halkına yönelik şiddetli baskının ve Esed dönemindeki politikaların ülke ve bölge genelinde "derin izler bıraktığını" söyledi."

Yıldız, kimyasal silahların Suriye halkına verdiği zarara vurgu yaparak, "Bu dönemin en acı miraslarından biri de çatışma sırasında işlenen vahşetin karanlık bir hatırlatıcısı olarak kalan kimyasal silah dosyasıdır. Bu mirasın ele alınması, yalnızca Suriye'nin toparlanması için değil, bölgesel ve uluslararası güvenlik için de elzemdir." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki yeni hükümetin bu konuda attığı adımların cesaret verici olduğunu aktaran Yıldız, Suriye'nin kararlılığı ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Teknik Sekreterliği ve ekibinin profesyonelliği sayesinde sahada kaydedilen ilerlemeyi Türkiye olarak takdir ettiklerini belirtti.

Suriye'nin bu konuda desteklenmesi gereğini vurguladı

Büyükelçi Yıldız, kimyasal silah dosyasının "son derece teknik ve operasyonel olarak karmaşık olduğuna" dikkati çekerek bu bağlamda, Suriye'nin ulusal kurumsal kapasitesinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Yıldız, "Türkiye, Suriye'nin kimyasal silahlarla ilgili zorluklara OPCW standartlarına uygun şekilde hazırlıklı olmasını ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesini hedefleyen Suriye liderliğindeki uluslararası çabalara katkı sağlamaya kararlıdır." diyerek bu bağlamda iki ülke arasında yapılan çalışmaların altını çizdi.

Suriye'de söz konusu bağlamda çalışma koşullarının zor olduğunu hatırlatan Yıldız, "Özellikle İsrail başta olmak üzere bazı ülkelerden gelen haksız saldırganlık eylemlerinin, devam eden çabaları zorlaştırarak durumu daha da kötüleştirmesine izin vermemeliyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

